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ملك الأردن يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

ملك الأردن يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

ملك الأردن يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء
١٢:٥٦:٠٦ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب جلالته، في برقية، عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية لسمو ولي العهد، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة المملكة وشعبها العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

صورة ارشيفية من لقاء ولى العهد السعودي وملك الأردن
صورة ارشيفية من لقاء ولى العهد السعودي وملك الأردن
الكلمات الدلالية:
صدور الأمر الملكي مجلس الوزراء ملك الأردن ولي العهد

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