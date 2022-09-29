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بعد قرار النيابة العامة.. القبض على صاحب الفيديو المخل بالحياء والكشف عن جنسيته (فيديو)
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بعد قرار النيابة العامة.. القبض على صاحب الفيديو المخل بالحياء والكشف عن جنسيته (فيديو)

بعد قرار النيابة العامة.. القبض على صاحب الفيديو المخل بالحياء والكشف عن جنسيته (فيديو)

بعد قرار النيابة العامة.. القبض على صاحب الفيديو المخل بالحياء والكشف عن جنسيته (فيديو)
١٢:٤٥:٢٩ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دورية الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشىة للحياء وذات إحياءات جنسية

وأصافت أنه جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح أنه وفقاً لما رصُد من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في أحد وسائل التواصل “مقطع فيديو” يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه آخر بألفاظ خادشة للحياء، والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فوراً؛ لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأكد المصدر الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن المذكور سيحال للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.

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