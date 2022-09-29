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القوات الخاصة للأمن البيئي: ضبط 23 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح
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القوات الخاصة للأمن البيئي: ضبط 23 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح

القوات الخاصة للأمن البيئي: ضبط 23 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح

القوات الخاصة للأمن البيئي: ضبط 23 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح
٠١:٠٥:٠٢ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم (29) بندقية هوائية، وبندقيتا رش من نوع (شوزن)، و(7045) ذخيرة، و(33) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

الكلمات الدلالية:
الامن البيئى القوات الخاصة مخالفين نظام البيئة

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