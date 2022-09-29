كيف نجمع بين الصلاة على النبي ﷺ والإنصات لخطيب الجمعة

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أجاب الدكتور عبد الكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن سؤال حول الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجمعة.

الصلاة على النبي ﷺ أثناء الخطبة

وورد السؤال قائلا: “إذا أورد الخطيب يوم الجمعة ذكر النبي ﷺ ، فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا ويسلموا على الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟

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البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أجاب الخضير بالقول إنه: “جاء في الحديث من قوله ﷺ: «البخيل الذي مَن ذكرتُ عنده فلم يُصلِّ عَلَيّ» [الترمذي: 3546]، فإذا ذُكر -عليه الصلاة والسلام- يُصلي عليه المستمع، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، لكن جاء أيضًا الأمر بالإنصات للخطيب يوم الجمعة، فليجمع بين هذين بالصلاة على النبي ﷺ في نفسه.