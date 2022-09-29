الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

القوات الخاصة للأمن البيئي: ضبط 23 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح
كيف نجمع بين الصلاة على النبي ﷺ والإنصات لخطيب الجمعة
ملك الأردن يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء
بعد قرار النيابة العامة.. القبض على صاحب الفيديو المخل بالحياء والكشف عن جنسيته (فيديو)
مواصفات جديدة لهاتف «Samsung Galaxy S23» .. تعرف عليها
وصفة طبيعية تقضي على الحزام الناري تمامًا في 3 أيام (فيديو متداول)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كيف نجمع بين الصلاة على النبي ﷺ والإنصات لخطيب الجمعة

كيف نجمع بين الصلاة على النبي ﷺ والإنصات لخطيب الجمعة

كيف نجمع بين الصلاة على النبي ﷺ والإنصات لخطيب الجمعة
٠١:٠٤:١٣ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الدكتور عبد الكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن سؤال حول الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجمعة.

الصلاة على النبي ﷺ أثناء الخطبة

وورد السؤال قائلا: “إذا أورد الخطيب يوم الجمعة ذكر النبي ﷺ ، فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا ويسلموا على الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟

اقرأ أيضا:

كم عدد ركعات الجمعة للنساء؟ «الخضير» يجيب

ما حكم من يصلي النافلة في وقت الزوال «النهي» يوم الجمعة ؟

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أجاب الخضير بالقول إنه: “جاء في الحديث من قوله ﷺ: «البخيل الذي مَن ذكرتُ عنده فلم يُصلِّ عَلَيّ» [الترمذي: 3546]، فإذا ذُكر -عليه الصلاة والسلام- يُصلي عليه المستمع، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، لكن جاء أيضًا الأمر بالإنصات للخطيب يوم الجمعة، فليجمع بين هذين بالصلاة على النبي ﷺ في نفسه.

الكلمات الدلالية:
الصلاة على النبي د. عبد الكريم الخضير صلاة الجمعة يوم الجمعة

مواد ذات صلة

المزيد
قنوات موالية للنظام: مليشيات الأسد تسرق وتنهب منازل أهالي حلب

قنوات موالية للنظام: مليشيات الأسد تسرق وتنهب منازل أهالي حلب

٠١:٥٩ ص، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦
كشف صورة ومواصفات هاتف HTC E9

كشف صورة ومواصفات هاتف HTC E9

١٠:٣٧ م، الأحد، ١٥ مارس ٢٠١٥
توني بلير يترك منصبه كمبعوث سلام للشرق الأوسط الشهر المقبل

توني بلير يترك منصبه كمبعوث سلام للشرق الأوسط الشهر المقبل

٠٩:٣٨ م، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥
الصحة: تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بـ”كورونا”

الصحة: تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بـ”كورونا”

٠٦:٢٧ م، السبت، ٢٤ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *