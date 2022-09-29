مواصفات جديدة لهاتف «Samsung Galaxy S23» .. تعرف عليها

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كشف مدون تقني أن شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية اعتمدت بعض مكونات هواتف جلاكسي S22، في تصميم هواتف S23 Samsung Galaxy لعام 2023.

معالج وشاشة جديدان

وأوضح “Ice Universe” أن أنه من المتوقع أن تستعين الشركة العملاقة بمعالج شريحة كوالكوم المطورة للمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

وأكد المدون فيما تعلق بإصدار جلاكسي S23 ألترا، أنه سيكون بشاشة ومعالج جديدين، أما الكاميرا الخلفية ذات 200 ميجابكسل فستستمر كما هي في الجيل السابق جلاكسي S22 ألترا.

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سامسونج تسعى للتغيير

وبحسب تقرير نشره موقع “ساموبايل”، فإن التسريب الجديد يظهر نية العملاق الكوري الجوبي لتغيير استراتيجته، بشأن التركيز على تطوير مكونات هواتفها الذكية سنويا كما اعتادت لسنوات.

وقال التقرير إنه من الملاحظ أن الشركة ستوجه التركيز بشكل أكبر تجاه تطوير خدمات وتجارب للمستخدمين تعتمد على تحديثات برمجية، أكثر من اعتمادها على تطوير المكونات المادية الداخلية للهواتف.