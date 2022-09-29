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«الموارد البشرية» تحصدُ المركزين الأول والثاني بجوائز الاتصال الحكومي في جوائز الشارقة

«الموارد البشرية» تحصدُ المركزين الأول والثاني بجوائز الاتصال الحكومي في جوائز الشارقة

«الموارد البشرية» تحصدُ المركزين الأول والثاني بجوائز الاتصال الحكومي في جوائز الشارقة
١٢:٢٩:١٢ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المركز الأول من فئة أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي على مستوى (الوطن العربي)، والمركز الثاني من فئة أفضل مبادرة للاتصال الحكومي لتمكين المرأة على المستوى (العالمي)، وذلك خلال مشاركتها في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي تضمُّ 53 مرشحاً ضمن قائمتها القصيرة للفوز في 19 فئة مختلفة، حيث أعلن ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة.

وشهدت الجائزة في دورتها الحالية استلام أكبر عدد من الملفات المرشحة، حيث وصلت إلى 600 ملف، قدمتها 80 جهة من مختلف دول العالم، قُبِلَ منها 250 ملفاً بعدما استوفت شروط الجائزة وأحكامها.

وجاء فوز الوزارة بالمركزين الأول والثاني نظير المنهجية المتبعة في التنفيذ، والتأثير والنتائج المحققة، وتوظيف التكنولوجيا والإعلام في بلوغ الشريحة المستهدفة من الجمهور والابتكار والرؤى الاستباقية، حيث ضمت القائمة القصيرة للمرشحين ضمن جوائز «التقديم المباشر»، الجهات الحكومية الخدمية التي استجابت لمطالب الجمهور، وعزَّزت ممارسات التواصل العمومي، وأحدثت تغييراً نوعياً في آلية العمل المرتكزة على آراء الجمهور واحتياجاته، وصولاً إلى تلبيتها من الحكومة.

وأكد معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر أن هذا التتويج هو نتيجة لجهود منسوبي ومنسوبات الوزارة، والمنهجية الاتصالية المتوافقة مع الاتجاهات الإعلامية الحكومية الحديثة، التي تستجيب بشكل أكثر سرعة ومرونة لمطالبات المستفيدين والعملاء والرأي العام.

ويأتي ذلك وفق أسس التواصل المبنية على تقدير وعي الجمهور والعمل بشفافية ووضوح، والتجاوب مع الإعلاميين ووسائل الإعلام الحديثة والتقليدية، حيث سعت الوزارة إلى خلق منظومة إعلامية تواصلية فعالة وقادرة على مواكبة التغيرات السريعة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها، والتجاوب مع التحول الرقمي الذي قفز بالإعلام الحكومي قفزة هائلة في السنوات الأخيرة.

الكلمات الدلالية:
الاتصال الحكومة السعودية الموارد البشرية جوائز الشارقة

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