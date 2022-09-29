وصفة طبيعية تقضي على الحزام الناري تمامًا في 3 أيام (فيديو متداول)

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كشف مختص في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفة طبيعية تعالج “الحزام الناري” تمامًا في ثلاثة أيام.

وأوضح المختص في الفيديو، أن كثيرين يسألونه عن علاج للحزام الناري، مشيرًا إلى أنه لن يصف أدوية كون أن لها آثار جانبية.

وقال ، الوصفة تتضمن( نصف كوب خلّ+ ليمونتين يتم تقطيعهما على الخل ثم يترك من 4 إلى 5 ساعات ثم يتم المسح بقطنة منه على الحزام الناري لمدة نصف ساعة).

وأكد المختص أن الحزام الناري سيختفي تمامًا في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

الحزام الناري

الحزام الناري هو التهاب معدي يسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا، وقد يظهر في أيّ منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر.

المسبب الرئيس له هو ذات الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو الحماق ( Chickenpox).

بعد الإصابة بالجدري والشفاء منه في الصغر يبقى الفيروس غير نشط في النسيج العصبي قرب الحبل الشوكي والدماغ.

وبعد سنوات قد ينشط فجأة ليصاب الشخص بالحزام الناري، ومع أنه ليس مميتًا إلا أن حزام النار مؤلم جدًا.