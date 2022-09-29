الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

قرار مفاجيء من «بي بي سي».. غلق الإذاعة العربية
القوات الخاصة للأمن البيئي: ضبط 23 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح
كيف نجمع بين الصلاة على النبي ﷺ والإنصات لخطيب الجمعة
ملك الأردن يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء
بعد قرار النيابة العامة.. القبض على صاحب الفيديو المخل بالحياء والكشف عن جنسيته (فيديو)
مواصفات جديدة لهاتف «Samsung Galaxy S23» .. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وصفة طبيعية تقضي على الحزام الناري تمامًا في 3 أيام (فيديو متداول)

وصفة طبيعية تقضي على الحزام الناري تمامًا في 3 أيام (فيديو متداول)

وصفة طبيعية تقضي على الحزام الناري تمامًا في 3 أيام (فيديو متداول)
١٢:٣٢:٢٥ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف مختص في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفة طبيعية تعالج “الحزام الناري” تمامًا في ثلاثة أيام.

وأوضح المختص في الفيديو، أن كثيرين يسألونه عن علاج للحزام الناري، مشيرًا إلى أنه لن يصف أدوية كون أن لها آثار جانبية.

وقال ، الوصفة تتضمن( نصف كوب خلّ+ ليمونتين يتم تقطيعهما على الخل ثم يترك من 4 إلى 5 ساعات ثم يتم المسح بقطنة منه على الحزام الناري لمدة نصف ساعة).

وأكد المختص أن الحزام الناري سيختفي تمامًا في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

الحزام الناري

الحزام الناري هو التهاب معدي يسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا، وقد يظهر في أيّ منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر.

المسبب الرئيس له هو ذات الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو الحماق ( Chickenpox).

بعد الإصابة بالجدري والشفاء منه في الصغر يبقى الفيروس غير نشط في النسيج العصبي قرب الحبل الشوكي والدماغ.

وبعد سنوات قد ينشط فجأة ليصاب الشخص بالحزام الناري، ومع أنه ليس مميتًا إلا أن حزام النار مؤلم جدًا.

الكلمات الدلالية:
الحزام الناري طب وصحة علاج الحزام الناري وصفة طبيعية

مواد ذات صلة

المزيد
متطرفون يكتبون عبارات مسيئة على مركز إسلامي بأمريكا.. والشرطة: لم نبدأ التحقيق

متطرفون يكتبون عبارات مسيئة على مركز إسلامي بأمريكا.. والشرطة: لم نبدأ التحقيق

٠٢:١٠ م، الخميس، ٠٩ يوليو ٢٠١٥
? انفوجراف.. أسباب ظاهرة عدم رغبة الأطفال في الذهاب للمدرسة

? انفوجراف.. أسباب ظاهرة عدم رغبة الأطفال في الذهاب للمدرسة

٠٨:٢٢ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
كاتب صحفي يطالب وزارة المياه بحل مشكلة الفاتورة مع المواطنين بشفافية

كاتب صحفي يطالب وزارة المياه بحل مشكلة الفاتورة مع المواطنين بشفافية

١١:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
التفسير النظامي لنصوص منع الاختلاط في الأنظمة السعودية

التفسير النظامي لنصوص منع الاختلاط في الأنظمة السعودية

١٠:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *