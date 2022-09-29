يصيب بالسكتة القلبية.. اكتشاف بروتين قاتل للشباب

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كشف التحالف العلمي الألماني، الذي ضم مؤسسة القلب والجمعية الألمانية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وجمعيات ومنظمات أخرى، أن البروتين الدهني (أ)، هو عامل خطر جديد نسبيًا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبالإضافة إلى مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، يأتي البروتين الدهني (أ) ليمثل سببا في الإصابة بنوبات القلب المفاجئة، ولاسيما عند الشباب.

خطر جديد

من جانبه، أوضح د. توماس فويغتليندر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القلب الألمانية أن الأمر ينطبق بشكل خاص على النساء والرجال الأصغر سنًا، الذين ليس لديهم أي عوامل خطر تقليدية.

مشيرًا إلى أنه عند علاج المرضى الذين يعانون من خلل في دهون الدم، يجب على الأطباء أيضًا مراقبة مستويات البروتين الدهني (أ) كعامل خطر “جديد نسبيًا”، حسب “القبس”..

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النسبة الخطيرة من البروتين على الإنسان

يصنف الأطباء مستويات البروتين الدهني (أ) في الدم، التي تزيد على 30 مج لكل ديسيلتر (عشر الليتر) على أنها خطيرة. ومن اللافت للنظر أن أفراد أسرة المصابين غالبًا ما يصابون بنوبات قلبية في سن أصغر.

يقدر الخبراء أن حوالي 20 في المئة من سكان ألمانيا لديهم مستوى مرتفع من البروتين الدهني (أ).

أمل د.بيرنهارد شفاب، رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فقال: “إذا كان تركيز البروتين الدهني (أ) في الدم مرتفعًا، يجب على الأطباء تشجيع المرضى على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام عن طريق اتباع النصائح الآتية:

عدم التدخين

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول الطعام الصحي

تجنب زيادة الوزن

فحص ضغط الدم وسكر الدم ودهون الدم، مثل الدهون الثلاثية، بانتظام على المصابين بتكلسات الأوعية الدموية من كافة الأعمار والذين يعانون من أمراض القلب قياس قيم البروتين الدهني (أ) في دمائهم.

فيما تعتمد استراتيجية العلاج الحالية على تقليل مخاطر الأوعية الدموية بشكل عام، وتشمل: