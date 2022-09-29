الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الإمارات تُجلي مواطنيها من ولاية فلوريدا إلى واشنطن بسبب إعصار «إيان»
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الإمارات تُجلي مواطنيها من ولاية فلوريدا إلى واشنطن بسبب إعصار «إيان»

الإمارات تُجلي مواطنيها من ولاية فلوريدا إلى واشنطن بسبب إعصار «إيان»

الإمارات تُجلي مواطنيها من ولاية فلوريدا إلى واشنطن بسبب إعصار «إيان»
١١:٤٤:٢٧ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن، بعملية إجلاء لرعاياها المتواجدين في ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، بسبب تحول العاصفة الاستوائية “إيان” إلى إعصار شديد القوة يهدد ولاية فلوريدا.

واوضحت السفارة أن عملية الإجلاء جاءت تحت إشراف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة.

وقامت لجنة الطوارئ والأزمات بالسفارة بمشاركة جميع أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية وجهات الابتعاث بوضع خطة الإجلاء التي تضمنت توفير طائرة خاصة و حجوزات على الرحلات الجوية التجارية لإجلاء المواطنين الإماراتيين ومرافقيهم والبالغ عددهم 141 شخصا إلى مطار دالاس بواشنطن.

وأوضحت السفارة أن من بينهم 119 شخصا تم إجلاؤهم عبر الطائرة الخاصة و 13 شخصا عبر الرحلات الجوية التجارية فيما وصل 9 أشخاص برا إلى واشنطن.

و نظمت اللجنة أيضا رحلات جوية تجارية أخرى لإجلاء بعض المواطنين من مدن داخل ولاية فلوريدا إلى ولايات مجاورة آمنة لعدم توفر رحلات جوية إلى واشنطن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما خصصت السفارة فريق عمل لمتابعة أحوال المواطنين ومرافقيهم وتوفير كافة وسائل الراحة والاستقرار لهم خلال فترة وجودهم في واشنطن.

الكلمات الدلالية:
الامارات ايان فلوريدا واشنطن

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