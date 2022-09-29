لقبوه بالرجل العنكبوت.. صيني ينقذ طفلة من  نهاية كارثية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تدوله على وسائل التواصل الاجتماعي عمل بطولي لرجل صيني تمكن من إنقاذ طفلة قبل سقوطها من الطابق السابع في اللحظات الأخيرة.

وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو رضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها بمدينة فوشان الصينية.

وعقب رؤيتها على هذا الوضع ، قرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وأنقذها قبل سقوطها.

وقد نال المقطع إعجابا وتداولا واسعا في الصين ولقبّوا الرجل بـ “الرجل العنكبوت” وتم تكريمه من إدارة المدينة.

ويظهر الفيديو الرجل الصيني وهو يمشي بهدوء بين الشرفات متحكما في ضبط توازنه حتى وصل إلى الطفلة وتمكن من إنقاذها.