حل بسيط للحفاظ على الصلاة في وقتها

تواصل- فريق التحرير:

وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة لمن يريد المحافظة على الصلاة.

وقال “الخثلان” في فيديو بأحد دروسه الدينية، للمحافظة على الصلاة عليك أن ترفع مستوى الاهتمام بها، مؤكدًا أن الشئ الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن يفوته.

وضرب مثالًا لذلك قائلًا :” الشخص الذي لديه موعد في المطار في وقت صلاة الفجر.. هل يفوته الموعد ويعتذر بأن نومه ثقيل؟ لا.. الطالب وقت الاختبار يأتي في موعده ولا يقول نومه ثقيل كذلك”.

وتابع :” إذا كنت جادا في المحافظة على الصلاة ارفع مستوى الاهتمام بالصلاة واجعلها أول اهتماماتك ستجد من الوسائل من يعنيك”.

وأوضح “الخثلان” :” لكن عندما يكون الاهتمام ضعيفا ستجد ثقلا وكسلا وترددًا والله تعالى يقول (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)”.