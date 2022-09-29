الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
حل بسيط للحفاظ على الصلاة في وقتها
السيح.. مدينة استراتيجية على خارطة المملكة
لقبوه بالرجل العنكبوت.. صيني ينقذ طفلة من  نهاية كارثية (فيديو)
«التجارة» تُشهِّر بمواطن ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في المقاولات والصيانة
استشاري قلب يحدد 3 علامات إذا ظهر أحدها عليك توجه للطبيب فورًا
بعد وفاة جنين بسبب تدخين الأم «الشيشة».. استشاري يحذر من الموت المفاجئ للرُضع (فيديو)

الرئيسية

 /

ثقافية

 /

حل بسيط للحفاظ على الصلاة في وقتها

حل بسيط للحفاظ على الصلاة في وقتها

حل بسيط للحفاظ على الصلاة في وقتها
١١:٢٧:٠٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة لمن يريد المحافظة على الصلاة.

وقال “الخثلان” في فيديو بأحد دروسه الدينية، للمحافظة على الصلاة عليك أن ترفع مستوى الاهتمام بها، مؤكدًا أن الشئ الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن يفوته.

وضرب مثالًا لذلك قائلًا :” الشخص الذي لديه موعد في المطار في وقت صلاة الفجر.. هل يفوته الموعد ويعتذر بأن نومه ثقيل؟ لا.. الطالب وقت الاختبار يأتي في موعده ولا يقول نومه ثقيل كذلك”.

وتابع :” إذا كنت جادا في المحافظة على الصلاة ارفع مستوى الاهتمام بالصلاة واجعلها أول اهتماماتك ستجد من الوسائل من يعنيك”.

وأوضح “الخثلان” :” لكن عندما يكون الاهتمام ضعيفا ستجد ثقلا وكسلا وترددًا والله تعالى يقول (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)”.

الكلمات الدلالية:
الشريعة المحافظة على الصلاة جامعة الإمام سعد الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
باحثون أمريكيون: المضادات الحيوية تصيب الأطفال بداء الربو

باحثون أمريكيون: المضادات الحيوية تصيب الأطفال بداء الربو

٠١:٠٦ م، الثلاثاء، ١١ يناير ٢٠١١
وقع في غيبة الآخرين.. كيف تكون توبته؟

وقع في غيبة الآخرين.. كيف تكون توبته؟

٠١:١٤ ص، الثلاثاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
أمتلك ماشية ويقوم آخر بتربيتها..  كيف أخرج زكاتها؟

أمتلك ماشية ويقوم آخر بتربيتها..  كيف أخرج زكاتها؟

١٠:٣٤ م، الأربعاء، ١٦ فبراير ٢٠٢٢
حدث في مثل هذا اليوم.. 20 جمادى الآخرة

حدث في مثل هذا اليوم.. 20 جمادى الآخرة

١٠:٢٦ ص، الأحد، ٢٣ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *