استشاري قلب يحدد 3 علامات إذا ظهر أحدها عليك توجه للطبيب فورًا

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كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أعراض أمراض القلب التي توجب التوجه للطبيب فورًا عند الشعور بها أو بأحدها.

وقال “النمر” خلال لقاء ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”،: يجب أن لا ينتظر الشخص حتى الشعور بأعراض الإصابة للقلب ، فمن الممكن أن يكون لديه مرض بالقلب دون ظهور الأعراض من البداية”.

وأوصى استشاري القلب بضرورة الذهاب للطبيب بدون ظهور أعراض، وإجراء فحوصات للسكر والكوليسترول والضغط لتقييم حالتك الصحية .

وأوضح أن أعراض أمراض القلب مرتبطة بآلام الصدر ، وألم الصدر لازم يكون قريب من القلب.

وكشف “النمر” أعراض الألم كالتالي:

– شعور بألم شديد بين الثديين.

– الانفعال النفسي مع تعرق.

– كتمه وإغماء مع خفقان.

مشددًا على أن هذه من الأعراض الخطيرة التي إذا حدثت يجب أن يذهب للطبيب.