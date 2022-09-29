بعد وفاة جنين بسبب تدخين الأم «الشيشة».. استشاري يحذر من الموت المفاجئ للرُضع (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حذّر استشاري النساء والولادة د. أيمن بخاري، من التدخين وخاصة بالنسبة للأم الحامل، مؤكدًا أنه قد يتسبب في موت جنينها، كما أنه يسبب الموت المفاجئ للرضيع.

وروى الاستشاري، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، قصة وفاة جنين بسبب استمرار والدته في تدخين “الشيشة”، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت ارتباط وفاة الرضيع بتدخين الأم.

وبيّن أن فقدان الجنين وقعه سيئ وحزين على الأم والأب، فما بالك أن تكون الأم هي السبب، مستطردًا :” ليس هناك حد للجرعات ولكن ما نعرفه هناك ارتباط بين الحجم الصغير للجنين وموت الجنين وحتى موت الرضيع”.