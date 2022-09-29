الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

بعد وفاة جنين بسبب تدخين الأم «الشيشة».. استشاري يحذر من الموت المفاجئ للرُضع (فيديو)
أهم 10.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران ومطالب لوزير التعليم بإلغاء الدراسة في رمضان
بداية من الغد.. دورة علمية ينظمها مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض
قرار عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر في فيديو غير أخلاقي
إجراء أكثر من 100 ألف عملية في مراكز القلب في المملكة في 8 أشهر
رئيس مجلس القيادة اليمني يشكر المملكة: منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار

الرئيسية

 /

صحة

 /

بعد وفاة جنين بسبب تدخين الأم «الشيشة».. استشاري يحذر من الموت المفاجئ للرُضع (فيديو)

بعد وفاة جنين بسبب تدخين الأم «الشيشة».. استشاري يحذر من الموت المفاجئ للرُضع (فيديو)

بعد وفاة جنين بسبب تدخين الأم «الشيشة».. استشاري يحذر من الموت المفاجئ للرُضع (فيديو)
١٠:٢٤:٢٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حذّر  استشاري النساء والولادة د. أيمن بخاري، من التدخين وخاصة بالنسبة للأم الحامل، مؤكدًا أنه قد يتسبب في موت جنينها، كما أنه يسبب الموت المفاجئ للرضيع.

وروى الاستشاري، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، قصة وفاة جنين بسبب استمرار والدته في تدخين “الشيشة”، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت ارتباط وفاة الرضيع بتدخين الأم.

وبيّن أن فقدان الجنين وقعه سيئ وحزين على الأم والأب، فما بالك أن تكون الأم هي السبب، مستطردًا :” ليس هناك حد للجرعات ولكن ما نعرفه هناك ارتباط بين الحجم الصغير للجنين وموت الجنين وحتى موت الرضيع”.

الكلمات الدلالية:
تدخين الشيشة مخاطر التدخين وفاة الرضع وفاة نين من التدخين

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: أكل التفاح أفضل وسيلة للتخلص من روائح الفم الكريهة

دراسة: أكل التفاح أفضل وسيلة للتخلص من روائح الفم الكريهة

٠٨:٣٧ م، الأثنين، ٢٣ يونيو ٢٠١٤
تدريب الكلاب لاكتشاف «طفيل الملاريا»

تدريب الكلاب لاكتشاف «طفيل الملاريا»

١٢:٢٨ م، الأربعاء، ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
استشاري: هذه الأطعمة تُسبب الدوار والخفقان بعد الإفطار

استشاري: هذه الأطعمة تُسبب الدوار والخفقان بعد الإفطار

١٢:٤١ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠٢٢
“الصحة” تنبّه: هذه الأشياء تعرضك لزيادة الوزن

“الصحة” تنبّه: هذه الأشياء تعرضك لزيادة الوزن

٠٩:٥٤ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *