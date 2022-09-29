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قرار عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر في فيديو غير أخلاقي

قرار عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر في فيديو غير أخلاقي

قرار عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر في فيديو غير أخلاقي
١٠:٠٤:١٢ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصُد من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في أحد وسائل التواصل “مقطع فيديو” يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه آخر بألفاظ خادشة للحياء، والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فوراً؛ لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأكد المصدر الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن المذكور سيحال للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.

الكلمات الدلالية:
النائب العام خادش للحياء فيديو غير أخلاقي محتوى جنسي

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