إجراء أكثر من 100 ألف عملية في مراكز القلب في المملكة في 8 أشهر

تواصل- واس:

أوضحت “الصحة” أن مراكز القلب في مختلف مناطق المملكة قد أجرت عدد من العمليات بلغت (104770) عملية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أغسطس من العام الجاري 2022م.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات القسطرة للكبار بلغت (99236) عملية، فيما بلغ عدد حالات العمليات الجراحية للكبار (3908)، وبلغ عدد حالات القسطرة للأطفال(1154 ) عملية، وبلغ عدد حالات العمليات الجراحية أطفال (472) عملية.

كما بينت “الصحة أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة في مراكز القلب في عدد من المناطق، من عام 2019 – 2022، تمثلت في تجهيز وتدريب وتشغيل غرفة عمليات جراحة القلب في مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة، تجهيز وتدريب وتشغيل غرفة عمليات جراحة القلب في مستشفى الملك عبد العزيز في محافظة الطائف، تجهيز وتدريب وتشغيل غرفة عمليات جراحة القلب في مركز الأمير فيصل بن خالد في مدينة أبها، تجهيز وتدريب وتشغيل معمل القسطرة في مستشفى حفر الباطن المركزي ، و تجهيز وتدريب وتشغيل معمل القسطرة في مستشفى الملك عبد الله في بيشة.