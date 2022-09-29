أهم 10.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران ومطالب لوزير التعليم بإلغاء الدراسة في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

الأدنى خلال 21 عامًا.. انخفاض البطالة في المملكة إلى 9.7%

سجل معدل البطالة في المملكة انخفاضًا إلى 9.7%؛ وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.1% في الربع الأول من نفس العام.. المزيد هنا:

بعد إصدار توجيهات للمدارس.. تفاصيل إلغاء التعليم اختبارات الفترتين

مع تسلم وزير التعليم الجديد يوسف البنيان مهامه رسميًا، وبعد اعتماد اسمه في حركة الوزراء الجديدة بالمملكة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع.. المزيد هنا :

إنجاز جديد .. المملكة تتقدم في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022

حقّقت المملكة تقدُّماً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).. المزيد هنا :

وزير التعليم يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: «نريد ثلاثة مطالب»

تصّدر هاشتاق “#وزير_التعليم” الترند في قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.. المزيد هنا :

انقلاب سيارة بشكل غريب من فوق كوبري بجازان .. وهذا ما حدث لركابها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانقلاب سيارة من أعلى كوبري في جازان بأسرة بها رجال ونساء.. المزيد هنا :

فيديو أثار الغضب.. الداخلية الكويتية تعلق على اعتداء مواطن بالعقال على وافد في إحدى الجمعيات

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا بشأن الفيديو المتداول لأحد مواطنيها يعتدي بالضرب على موظف في أحد الجمعيات.. المزيد هنا :

ظهر في مقطع فيديو.. القبض على مواطن أشعل النيران في مركبات بالرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات.. المزيد هنا :

أول ظهور للطالبين صاحبا واقعة الشجار العنيف بإحدى مدارس جازان

ظهر الطالبان صاحبا واقعة المشاجرة العنيفة بإحدى المدارس في جازان، اليوم، في مقطع فيديو، وقد أعلنا الصلح بينهما.. المزيد هنا :

10 كيانات وناقلة نفط.. أمريكا تعلن العقوبات الجديدة على طهران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس عقوبات جديدة على إيران.. المزيد هنا :

محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج

حاول محتجون إيرانيون بالنرويج اقتحام سفارة إيران، أثناء مظاهرات نظموها على خلفية مقتل الناشطة مهسا أميني في طهران.. المزيد هنا :