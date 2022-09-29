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بداية من الغد.. دورة علمية ينظمها مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض

بداية من الغد.. دورة علمية ينظمها مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض

بداية من الغد.. دورة علمية ينظمها مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض
١٠:٠٦:٤٦ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية وزارة الشؤون الاسلامية، ينظم مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض، دورة علمية، تحمل اسم دورة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ الرابصة، وذلك بجامع خليل بن سبعان وسارة سمبل بحي طويق.

موعد الدورة العلمية

ويشارك في الدورة المقامة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ربيع الأول، وحتى 24 من الشهر ذاته، نخبة من أصحاب الفضيلة، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور علي الحدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.

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برنامج الدورة

وتنطلق الدورة العلمية بمحاضرة افتتاحية بعنوان “العقيدة الصحيحة وآثارها على الفرد والمجتمع”، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي، وذلك يوم غد الجمعة.

ويشمل برنامج الدورة المحاضرات الآتية:

1- شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

لفضيلة الشيخ أ.د. سليمان بن سليم الله الرحيلي، وذلك يوم السبت الموافق 19 من ربيع الأول بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.

2- شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام

لفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد النجمي، وذلك يومي الأحد والاثنين 20/21-3-1444 بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.

3- تفسير جزء عم

لفضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بعد صلاة العصر.

4- شرح مقدمة سنن ابن ماجة

لفضيلة الشيخ د. علي بن يحيى الحدادي، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بعد صلاة المغرب والعشاء.

موقع الجامع:

جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل

‏https://goo.gl/maps/P51FmCvN6cg6Ea7K8

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الرياض جامع خليل بن سبعان جامعة الإمام دورة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ دورة علمية مركز الدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الغسلامية

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