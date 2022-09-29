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رئيس مجلس القيادة اليمني يشكر المملكة: منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار
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رئيس مجلس القيادة اليمني يشكر المملكة: منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار

رئيس مجلس القيادة اليمني يشكر المملكة: منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار

رئيس مجلس القيادة اليمني يشكر المملكة: منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار
٠٩:٣٩:٣٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وجه د/ رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشكر إلى المملكة لما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني بشكل مستمر لتخفيف المعاناة عنه.

وقال “العليمي” في تغريدات على “تويتر” :” على الدوام تظهر المملكة الشقيقة، مواقفها الأخوية النبيلة إلى جانب شعبنا اليمني، وحكومته الشرعية كما تجلى اليوم بالتوقيع على منحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في محافظاتنا المحررة”.

وأضاف :” مثل هذه المكرمة الملكية الجديدة رسالة حاسمة بشأن التزام المملكة الدائم تجاه بلدنا بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذين سخرا كافة الجهود لإغاثة أشقائهم والتخفيف من معاناتهم”.

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رئيس مجلس القيادة اليمني مساعدات سعودية مشتقات نفطية منحة سعودية لليمن

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