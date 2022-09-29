السيح.. مدينة استراتيجية على خارطة المملكة

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مدينة السيح هي عاصمة محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وتقع وسط إقليم زراعي واسع يعد أكبر المناطق الزراعية في المملكة.

السيح.. صناعة ومشروعات واستثمارات

فيما تحتضن المدينة أكبر شركات ومزارع ومصانع الألبان والدواجن السعودية التي تغطي بمنتجاتها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وتعد المدينة الصناعية في جنوب السيح واحدة من أكبر المدن الصناعية في المملكة إذ تقام على مساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع.

كما تعد مدينة السيح إحدى المدن الرئيسة والفاعلة في حاضر ومستقبل المملكة فهي عاصمة الخرج الحديثة، ومركزها الإداري والاقتصادي.

وتتمتع المدينة بخصوصيات، بحكم طابعها وما تمتلكه من مزايا ومقومات، حيث تعد من المناطق الغنية بكل المقومات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.

منشآت حكومية واقتصادية

وتحتضن مدينة السيح العديد من المنشآت الاقتصادية والحكومية الاستراتيجية لعل أبرزها:

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية التي تعتبر المصانع العسكرية الوحيدة في الخليج العربي

قاعدة الأمير سلطان الجوية وتعد واحدة من أكبر القواعد الجوية في العالم، وتضم قاعدة الإمدادات والتموين الرئيسية للجيش العربي السعودي

وتحولت إلى منطقة الخرج العسكرية بداية العام 1430 هـ

الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات

والعديد من فروع القطاعات العسكرية المختلفة التابعة لوزارة الدفاع.

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آثار السيح التاريخية وأبرز المناطق

قصر الملك عبد العزيز التاريخي

ويقع بحي العزيزية في قلب مدينة السيح وقد تم بناؤه عام 1938م ويعد أكبر قصور موحد المملكة العربية السعودية ويتميز بتصميم جميل يلفت نظر الزائر لوسط مدينة السيح حيث يتكون من خمس وحدات متماثلة من حيث التصميم ومواد البناء وعدد الطوابق وقد تم ترميم القصر مؤخراً.

عيون السيح

تعد من أكبر العيون بالمملكة وتقع غرب مدينة السيح وتشهد العيون خلال فترة الصيف إقبالا كبيراً من قبل الزوار الذين يفدون إليها من داخل وخارج المملكة وخصوصاً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

برج مياه الخرج

يعتبر واحداً من أبرز أبراج المياه في الشرق الأوسط حيث يتميز بتصميم فريد من نوعه والبالغ ارتفاعه (105) متر ويقع على طريق الملك عبد العزيز في قلب مدينة السيح بمرافقه الثقافية والترفيهية ومطعمه الدوار.

منتزه المشتل

يعد أقدم المنتزهات في المملكة حيث كان مقصداً للزوار من مناطق المملكة للاستمتاع به طوال أكثر من خمسين عاما،

مدينة الملك عبد الله الترفيهية (تحت الإنشاء)

تقع في شمال مدينة السيح وتقام على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع.

مركز الملك عبد العزيز الحضاري (تحت الإنشاء)

يقع في وسط مدينة السيح ويشغل المركز مساحة لا تقل عن 68 ألف متر مربع ويتكون المشروع من ساحة احتفالات وقاعة للاحتفالات الرسمية وقاعة للمحاضرات وفندق فئة خمس نجوم، وكذلك ميدان مفتوح.

ويحيط بالموقع أهم المنشآت بوسط المدينة مثل قصر الملك عبد العزيز التاريخي “قصر مشرف”، ومبنى ديوان المحافظة وجامع الملك عبد العزيز.