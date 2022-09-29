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براتب 11,000 ريال.. وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

براتب 11,000 ريال.. وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

براتب 11,000 ريال.. وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٢٩:١٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، براتب يصل إلى 11 ألف ريال وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية

محاسب

المؤهلات والخبرة

ثانوي

خبرة ثلاث (3) سنوات في إعداد الفواتير ونماذج الخطابات والمذكرات وغيرها من النماذج الروتينية والتوجيه الشفوي أو المسودة الأولية وملاحظات النسخ أو تسجيلات آلة النسخ.

2.مدير مشروع (سعودي)

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في الهندسة .

ثماني (8) سنوات على الأقل خبرة في المجال ،

منها أربع (4) سنوات خبرة إدارة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها ، ومكافحة الآفات والحراسة الخدمات في المجتمعات التي تضم 70000 شخص أو أكثر.

يجب أن يكون قد أظهر الكفاءة في التنظيم ،

مهارات التخطيط ، إدارة جمع النفايات الصلبة ،

مكافحة الآفات السيطرة وعمليات الحراسة وإدارة شؤون الموظفين والمسائل ذات الصلة في منظمة قابلة للتطبيق.

يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة. يجب أن يكون لديك رخصة مشغل مركبة سعودية سارية المفعول وفي بلد المنشأ.

3.أخصائي مشتريات فنية

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في التمويل أو الهندسة.

المستوى التجاري بطلاقة في اللغة الإنجليزية.

خبرة 5 سنوات

4.فني ميكانيكا مولدات

المؤهلات والخبرة

درجة الدبلوم في الهندسة

خبرة 6 سنوات

5.فني كهرباء (سعودي)

المؤهلات والخبرة

دبلوم تقني في الهندسة الكهربائية مع خبرة 7 سنوات في محطات الكهرباء أو محطات التوليد

وخبرة في مفاتيح الكهرباء والمولدات والمحولات

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

الكلمات الدلالية:
الجبيل وينبع الهيئة الملكية فرص عمل وظائف شاغرة

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