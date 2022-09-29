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10 كيانات وناقلة نفط.. أمريكا تعلن العقوبات الجديدة على طهران
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واشنطن تعلن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني اليوم

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10 كيانات وناقلة نفط.. أمريكا تعلن العقوبات الجديدة على طهران

10 كيانات وناقلة نفط.. أمريكا تعلن العقوبات الجديدة على طهران

10 كيانات وناقلة نفط.. أمريكا تعلن العقوبات الجديدة على طهران
٠٨:٣٩:١٩ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس عقوبات جديدة على إيران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات على طهران طالت 10 كيانات وناقلة نفط على صلة بإيران.

وكانت وكالة بلومبيرغ، أفادت أن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية اعتبارا من اليوم. وأوضحت أن العقوبات الأمريكية ستركز على كيانات تسهل تجارة إيران النفطية.

وفي مساعٍ لمنعها من تطوير سلاح نووي، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وفي هذا الإطار، أوضح النواب أن التشريع، الذي يحمل عنوان قانون ترسيخ العقوبات على إيران (SISA)، سيخلق رادعاً ضرورياً من خلال استهداف قطاع الطاقة في البلاد وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ الباليستية أكثر صعوبة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الخزانة الامريكية طهران عقوبات ايران

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