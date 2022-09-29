بعد النرويج.. هذا ما حدث لسفارة إيران في نيوزيلندا

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل احتجاجات الإيرانيين في كافة أنحاء العالم، ويلجأ نشطاء إلى سفارات طهران المنتشرة في دول العالم، لإعلان رفضهم لسياسات الدولة.

علامات حمراء تصف النظام

وظهر شخصان في مقطع فيديو، بالقرب من مقر سفارة إيران في نيوزيلندا، وهما يضعان علامات حمراء على جدار مبنى السفارة، وعلى اللافتة الموجودة في المدخل، في إشارة إلى تلوث النظام الإيراني بدماء أبناء شعبه.

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سفارة طهران في أوسلو

وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، أعلنت الشرطة النرويجية، أن عددا من الأشخاص حاولوا اقتحام سفارة طهران في أوسلو، لكن جرى نشر أعداد كبيرة من القوات لإعادة السيطرة على الوضع، خلال الاحتجاجات.

مقتل مهسا أميني

فيما شهدت عدة مدن إيرانية كبرى مظاهرات ضخمة واجهتها القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين، بعد إضرامهم النار في مصرفين حكوميين، احتجاجًا على اغتصاب طفلة “15 عامًا” على يد قائد شرطة، ومقتل مهسا أميني.