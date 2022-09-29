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فيديو يكشف ميزة جديدة في هواتف آيفون
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فيديو يكشف ميزة جديدة في هواتف آيفون

فيديو يكشف ميزة جديدة في هواتف آيفون

فيديو يكشف ميزة جديدة في هواتف آيفون
٠٨:٥٢:٣٧ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف باحث في مجال التقنية عن ميزة في هواتف آيفون، تمكن المستخدم من قفل الجهاز برمز خاص، لضمان عدم العبث بمحتوياته الداخليه، وكذلك توقيف موقع “يوتيوب”.

وفي مقطع فيديو، أوضح عبد الرحمن الهادي، طريق قفل موقع يوتيوب، وقفل شاشة الهاتف برمز خاص، وذلك عبر الخطوات الآتية:

إذا أردت تثبيت الجهاز على موقع يوتيوب

1- قم بالضغط على زر التشغيل “Power” عدد 3 مرات

2- يتم تثبيت الجهاز على موقع يوتيوب عمل جميع الأزرار

وإذا أردت إنهاء التثبيت عليك بالضغط 3 مرات على زر الـ”power” لتظهر شاشة الرمز، ويتم إدخال الرمز المعد سابقا، ثم اختيار كلمة “إنهاء” على يمين الشاشة.

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تعليق عمل الجهاز لمنع العبث

كما يمكن، حسب الفيديو، تعليق عمل الجهاز عبر الدخول إلى “تطبيق الهاتف” ثم الذغط 3 مرات متتالية على زر الـ”power” ليتوقف عمل الجهاز، ويظل على شاشة تطبيق الهاتف.

ولإنهاء هذه الحالة، باتباع الطريقة ذاتها، الضغط 3 مرات على زر الـ”power”، لتظهر شاشة الرمز، ويتم إدخاله، فتظهر 3 اختيارات، إما إنهاء الحاة، أو الاستمرار، أو “الخيارات” وهي تعطي إمكانية للمستخدم لتحديد التطبيق الذي يعمل وقت تثبيت عمل الجهاز.

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