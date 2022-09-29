غدًا.. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق «مهرجان العلا للتمور 2022» وتكشف الهدف منه (فيديو)

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ينطلق “مهرجان العلا للتمور2022” في دورته الثالثة غدًا الجمعة، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ويستمر لمهرجان خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 22 أكتوبر 2022م، وذلك يومي الجمعة والسبت من الأسابيع الأربعة القادمة.

هدف مهرجان العلا للتمور 2022

1- تقديم تجربة اقتصادية واجتماعية؛ تُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة للمحافظة من خلال القطاع الزراعي.

2- رفع تنافسية تمور العلا في الأسواق المحلية والعالمية.

3- تحقيق تطلعات “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

ذُوق فخرنا

ينطلق المهرجان تحت شعار (ذُوق فخرنا) في قرية “الفرسان” بالمحافظة، وذلك ضمن مساعي الهيئة في تنمية وتعزيز صادرات المحافظة من التمور، ودعم الفرص التجارية للمزارعين والمشترين، والإسهام في زيادة مبيعات تمور المحافظة سنوياً.

رافد اقتصادي

وتُعد تمور العلا رافدًا اقتصاديًا إستراتيجيًا لمزارعيها، وتمتد مزارع النخيل فيها على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتشر بين أرجائها أكثر من مليوني نخلة، ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 90 ألف طن تقريبًا.

مدة المهرجان

يستمر المهرجان لمدة 4 أسابيع خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف استقطاب الزوار من محافظة العلا وخارجها.

ويضم المهرجان مزاد التمور والذي يبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا ، فيما تنطلق فعاليات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والترفيهية من 5 مساءً إلى 11 مساءً وذلك في منطقة السوق.

هذا بالإضافة إلى أنشطة المأكولات المتنوعة التي تشمل ضمن مكوناتها التمور، وكذلك الفنون المحلية المتصلة بالإرث الثقافي، وستكون هناك فعالية خاصة في 22 أكتوبر باسم “الشنّة”، وهي أحد موروثات أهل العلا لحفظ التمور قديمًا.