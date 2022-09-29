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واشنطن تعلن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني اليوم
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واشنطن تعلن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني اليوم

واشنطن تعلن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني اليوم

واشنطن تعلن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني اليوم
٠٨:٠٩:٢١ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وكالة بلومبيرغ، أن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية اعتبارا من اليوم.

وأوضحت أن العقوبات الأمريكية ستركز على كيانات تسهل تجارة إيران النفطية.

وفي مساعٍ لمنعها من تطوير سلاح نووي، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وفي هذا الإطار، أوضح النواب أن التشريع، الذي يحمل عنوان قانون ترسيخ العقوبات على إيران (SISA)، سيخلق رادعاً ضرورياً من خلال استهداف قطاع الطاقة في البلاد وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ الباليستية أكثر صعوبة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا النفط الإيراني عقوبات أمريكية مبيعات النفط

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