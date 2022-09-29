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حريق ضخم في تبوك يخلف سحابا هائلا من الدخان (صور)
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حريق ضخم في تبوك يخلف سحابا هائلا من الدخان (صور)

حريق ضخم في تبوك يخلف سحابا هائلا من الدخان (صور)

حريق ضخم في تبوك يخلف سحابا هائلا من الدخان (صور)
٠٨:٢١:٠٧ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم، اليوم، بالوادي المجاور لمصب الصرف الصحي شمال تبوك، وانتشر في سماء مدينة تبوك على شكل سحابة ضخمة يرصدها الرادار كسحابة ممطرة ووصل دخان هذا الحريق حتى الساحل.

الدفاع المدني يباشر

فيما باشر “الدفاع المدني” بتبوك عمليات السيطرة الحريق،معلنا عدم وقوع إصابات؛ في حين تضررت الأحياء القريبة من موقع الحريق بالدخان، وانتشرت في الأجواء آثار الحريق المتطاير بالسماء الذي غطى الأرض والشوارع.

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منطقة الحشائش

وتعتبر المنطقة التي وقع بها الحريق طينية وعرة، يصعب دخول المعدّات لها، بالإضافة لكثافة الأشجار والمياه الراكدة في بعض البقع، ما قلّل من سرعة تحرك المعدات، وبالتالي تأخر إطفاء الحريق، فضلًا عن مساحة الحريق الشاسعة وانتشار النار السريع بين الأشجار.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني تبوك حريق ضخم مدني تبوك

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