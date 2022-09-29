كيفية التعامل مع المخالفين باستخدام التقنية في الدعوة إلى الله.. الشؤون الإسلامية تختتم دورات طلاب المنح

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن معهد الأئمة والخطباء، اختتم اليوم الخميس، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدورات والبرامج العلمية التي نظمتها لطلاب المنح.

وأوضحت “الشؤون الإسلامية” أن هذه الدورات استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مبنى العمادة المساندة بالجامعة.

تحقيق الكفايات الشخصية

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للشؤون الإسلامية، فقد تضمن البرنامج في يومه الثالث والأخير على دورة تدريبية حول تحقيق الكفايات الشخصية، حيث اشتملت على عدة محاور في الحديث، جاءت كالتالي:

1- إدارة الذات.

2- إدارة الوقت.

3- مهارات الحوار والاتصال.

4- مهارات التعامل مع المخالفين باستخدام التقنية في الدعوة إلى الله.

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طالب النيجر

من جانبه عبر الطالب آدم موسى من النيجر عن شكره وتقديره للوزارة على هذه الدورة القيمة وعلى جهودها المبذولة في انحاء العالم لنشر الاسلام والعقيدة الصحيحة ولمنهج الوسطية والاعتدال وتنظيم مثل هذه الدورات التي يستفيد منها الطلاب وتنمي قدراتهم.

طالب أفغانستان

في حين قدم الطالب محمد يوسف من أفغانستان شكره وتقديره للقائمين على هذه البرامج التي تخدم الطلاب، مشيراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة ممثلة بقيادتها الرشيدة في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة ومحاربتها للغلو والتطرف.

دورات بالشراكة

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج من قبل الوزارة يأتي في إطار تفعيل الشراكات مع القطاعات المختلفة ومن ضمنها الجامعات لتأهيل الطلاب وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.

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