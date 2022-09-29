الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو يكشف ميزة جديدة في هواتف آيفون
10 كيانات وناقلة نفط.. أمريكا تعلن العقوبات الجديدة على طهران
محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج
حريق ضخم في تبوك يخلف سحابا هائلا من الدخان (صور)
كيفية التعامل مع المخالفين باستخدام التقنية في الدعوة إلى الله.. الشؤون الإسلامية تختتم دورات طلاب المنح
إنجاز جديد .. المملكة تتقدم في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضغطك مرتفع رغم تناول الأدوية وممارسة الرياضة؟.. مختص يكشف 4 أخطاء شائعة

ضغطك مرتفع رغم تناول الأدوية وممارسة الرياضة؟.. مختص يكشف 4 أخطاء شائعة

ضغطك مرتفع رغم تناول الأدوية وممارسة الرياضة؟.. مختص يكشف 4 أخطاء شائعة
٠٧:٣٨:٤٩ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف د. صالح الغامدي استشاري القلب خبير الضغط والتوتر، عن حالات مرضية يعانون من ارتفاع الضغط بشكل مستمر رغم تناول الأدوية وممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أخطاء شائعة تتسبب في ارتفاع الضغط.

وقال “الغامدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” وجدت بعض المراجعين لازال ضغطه مرتفع رغم الرياضة  والأدوية”.

وأضاف، أنه اتضح أنهم لا يقيسون الضغط بشكل صحيح والأخطاء الشائعة كما يلي :

1- قياس الضغط مباشرة بعد مجهود بدني.

2- قياسه بعد شرب المنبهات.

3- قياس الضغط في وضعية الاستلقاء.

4- المبالغة في قياس الضغط رغم استقراره فيصبح هاجس ويسبب قلقا.

هل يمكن أن يتوقف مرضى الضغط عن تناول الأدوية؟

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.

 

وبيّن “المجلس”، أنه في حال كانت قراءات ضغط الدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

 

وأكد “المجلس” أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.

الكلمات الدلالية:
اترفاع الضغط سبب ارتفاع الضغط صالح الغامدي مرضى الضغط

مواد ذات صلة

المزيد
خبير طقس يتوقّع هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمملكة

خبير طقس يتوقّع هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمملكة

٠٣:٤٨ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦
6 فوائد لأوراق الكاري.. من بينها الحد من أضرار السكري

6 فوائد لأوراق الكاري.. من بينها الحد من أضرار السكري

١١:٠٣ ص، الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠١٥
طقس قاسٍِ يضرب بلا هوادة.. شلل تام في العراق يصيب الكويت ويتوجه إلى المملكة

طقس قاسٍِ يضرب بلا هوادة.. شلل تام في العراق يصيب الكويت ويتوجه إلى المملكة

٠٨:١٢ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢
مصرع وإصابة 6 مواطنين إثر انقلاب سيارة بالباحة (صور)

مصرع وإصابة 6 مواطنين إثر انقلاب سيارة بالباحة (صور)

٠١:٥٨ ص، الأحد، ١٦ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *