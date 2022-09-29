ضغطك مرتفع رغم تناول الأدوية وممارسة الرياضة؟.. مختص يكشف 4 أخطاء شائعة

تواصل- فريق التحرير:

كشف د. صالح الغامدي استشاري القلب خبير الضغط والتوتر، عن حالات مرضية يعانون من ارتفاع الضغط بشكل مستمر رغم تناول الأدوية وممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أخطاء شائعة تتسبب في ارتفاع الضغط.

وقال “الغامدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” وجدت بعض المراجعين لازال ضغطه مرتفع رغم الرياضة والأدوية”.

وأضاف، أنه اتضح أنهم لا يقيسون الضغط بشكل صحيح والأخطاء الشائعة كما يلي :

1- قياس الضغط مباشرة بعد مجهود بدني.

2- قياسه بعد شرب المنبهات.

3- قياس الضغط في وضعية الاستلقاء.

4- المبالغة في قياس الضغط رغم استقراره فيصبح هاجس ويسبب قلقا.

هل يمكن أن يتوقف مرضى الضغط عن تناول الأدوية؟

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.

وبيّن “المجلس”، أنه في حال كانت قراءات ضغط الدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

وأكد “المجلس” أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.