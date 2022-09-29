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محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج
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محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج

محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج

محتجون غاضبون يحاولون اقتحام سفارة إيران بالنرويج
٠٨:٢٢:٢٤ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حاول محتجون إيرانيون بالنرويج اقتحام سفارة إيران، أثناء مظاهرات نظموها على خلفية مقتل الناشطة مهسا أميني في طهران.

الشرطة النرويجية تتصدى

وأعلنت الشرطة النرويجية، أن عددا من الأشخاص حاولوا اقتحام سفارة طهران في أوسلو، لكن جرى نشر أعداد كبيرة من القوات لإعادة السيطرة على الوضع، خلال احتجاجات اليوم الخميس.

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وفي سياق مواز، أدانت الحكومة الأسترالية، أمس، القمع العنيف للاحتجاجات السلمية التي تستمر لليوم العاشر على التوالي في جميع أنحاء إيران.

وأوضحت في بيان لها، أنها تشعر بالقلق والحزن لما تردد عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة عدد كبير آخر بينهم مراهقون، نتيجة الإجراءات القاسية التي اتخذها النظام لقمع الاحتجاجات، ومحاولة قمع النظام لحرية التعبير.

مظاهرات ضخمة وإطلاق النار على المحتجين

في الوقت نفسه، شهدت عدة مدن إيرانية كبرى مظاهرات ضخمة واجهتها القوات الأمنية بإطلاق  الرصاص الحي ضد المحتجين، بعد إضرامهم النار في مصرفين حكوميين، احتجاجًا على اغتصاب طفلة “15 عامًا” على يد قائد شرطة، ومقتل مهسا أميني.

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