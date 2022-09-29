«الذوق العام والزّي المناسب».. توجيه هام من جامعة القصيم

تواصل- فريق التحرير:

وجّه رئيس جامعة القصيم د. عبدالرحمن الداود، بضرورة الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، وكذلك الزِيّ المناسب لمنسوبي الجامعة.

وذكرت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدكتور “الداود” وجه المسؤولين في الجامعة بالتقيد التامّ بلائحة المحافظة على الذوق العامّ، وبالإجراءات التي أقرها مجلس الجامعة في شأن الزي المناسب لمنسوبي الجامعة.

وأشارت إلى أن الدكتور عبدالرحمن الداود، وجّه أيضًا بعدم فتح المجال للاجتهادات الفردية المخالفة لذلك.

من جهة أخرى، وجّه رئيس جامعة القصيم، التهنئة إلى منسوبي كلية الهندسة وكلية الحاسب، لحصول برامجهما مؤخراً على تجديد الاعتماد الدولي من منظمة الاعتماد الهندسي والتكنولوجي (ABET) وقدم الشكر للجميع على ما بذلوه من جهود تجاه ما تحقق.