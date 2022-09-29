أول ظهور للطالبين صاحبا واقعة الشجار العنيف بإحدى مدارس جازان

تواصل – فريق التحرير:

ظهر الطالبان صاحبا واقعة المشاجرة العنيفة بإحدى المدارس في جازان، اليوم، في مقطع فيديو، وقد أعلنا الصلح بينهما.

حالة الطالب المصاب

وأعلن الطالبان أنه لا يوجد أي خصومة بينهما، وقد جرى الصلح، وظهر معهما في الفيديو رجل يبدو أنه أحد المعلمين بالمدرسة، وقال إن المشاجرة كانت حدث عرضي ومر بسلام.

أما عن الطالب المصاب فظهر في الفيديو وهو بحالة صحية جيدة، حيث قبل الصلح والتسامح مع صديقه الآخر.

اقرأ أيضا:

فيديو متداول.. مشاجرة عنيفة داخل فصل دراسي تنتهي بمأساة

أول تعليق من تعليم جازان على واقعة شجار عنيفة بين طالبين داخل فصل دراسي

ردّ تعليم جازان

قالت المتحدثة باسم تعليم جازان رجاء العطاس إن واقعة الشجار بين الطالبين المتداولة وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان «بنين».