لمساعدة الفتيات على اتخاذ القرار ..” الشقائق الخيرية ” تقدم برنامج المرشدة المحترفة

تواصل – فريق التحرير

قدمت جمعية الشقائق الخيرية بجدة بالشراكة مع مجموعة بناء و مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية برنامج احترافية القرار “المرشدة المحترفة” والذي يهدف إلى تقليل الهدر الناتج عن اتخاذ القرارات بطريقة غير منهجية، وحاجة الفتيات إلى التوجيه والإرشاد خصوصاً في القرارات المرحلية.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة تسعى لمساعدة الفتيات في اتخاذ قراراتهم المرحلية بشكل احترافي ومنهجي من خلال تأهيل العاملات مع الفتيات في المؤسسات التربوية والتعليمية على تملك مهارة الإرشاد (التمكين) المتخصص في اتخاذ القرار وفق منهجية ACIP بحيث يتمكنون من مساعدتهم في اتخاذ القرارات وفق منهجية علمية محكمة .

وقد احتوى البرنامج التدريبي على 7 حقائب قُدِّمت في 10 أيام ضمت ،

السمات الشخصية DISK ، مهارات التمكين ، نقاط القوة ، خصائص مرحلة الشباب ، مقدمة في منهجيات القرار ، القرارات المرحلية في حياة الشباب ومنهجية ACIP إلى جانب التدريب العملي وجلسات التمكين التي تُقدم للمرشدات للتأكد من فهم المنهجية والقدرة على تنفيذها مع الفتيات.

واختُتم البرنامج بتمكين 26مرشدةمؤهلة في منهجية اتخاذ القرار ACIP

وتدريب 179 فتاة على المنهجية ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم.