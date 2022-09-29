ضبط 55 طنًا من المواد الغذائية داخل مستودع بـ عسير (صور)

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصد مستودع أغذية غير مرخص ولا يتبع أسس التخزين الجيد، خلال جولات الرصد والتقصي في منطقة عسير.

وكشفت الهيئة في بيان مقتصب بالصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن فرقها تمكنت من ضبط 55 طنًا من المواد الغذائية، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.

التعرض المزمن للمبيدات

على جانب آخر كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أن “التعرض المزمن” للمبيدات له عدة تأثيرات صحية، مثل اضطرابات الأعصاب والتغيرات الجينية.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” إنفوجرافًا توضيحيًا، كشفت فيه عن ماهية مصطلح “التعرض المزمن”، وهو:

التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل يسمى “التعرض المزمن” والذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الصحية ومنها:

1 ـ السمية للجنين.

2 ـ التغيرات الجينية.

3 ـ اضطرابات الأعصاب.

4 ـ العيوب الخلقية في الأجنة.

5 ـ بعض المشاكل الصحية في الدم.

6 ـ الغدد الصماء والكبد والكلى.

7 ـ ظهور بعض الأورام الحميدة أو المسرطنة.