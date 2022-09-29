فيديو أثار الغضب.. الداخلية الكويتية تعلق على اعتداء مواطن بالعقال على وافد في إحدى الجمعيات

تواصل-فريق التحرير :

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا بشأن الفيديو المتداول لأحد مواطنيها يعتدي بالضرب على موظف في أحد الجمعيات.

وأكدت وزارة الداخلية أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مقطع متداول على بعض مواقع التواصل تضمن واقعة اعتداء بالضرب على موظف في إحدى الجمعيات التعاونية.

وأضافت الداخلية أن المجني عليه قدم شكوى بالواقعة في المخفر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن كويتي بالاعتداء على عدد من العاملين (أحدهم كاشير) بإحدى الجمعيات التعاونية في الكويت.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة “المجلس” الكويتية”؛ بدا عدد من الحاضرين وقد استاءوا مما يحدث، بعد أن أمسك المواطن الكويتي بتلابيب عامل الكاشير، ثم بيده الأخرى، خلع العقال الخاص به وضرب به زميله الآخر الواقف أمامه.

وفي الفيديو سمع صوت هذا المواطن الكويتي وهو يقول “نصاب” ثم بدأ بإمساك العامل من تلابيبه، يحاول إخضاعه، ولما رأي محاولة من العامل الآخر محاولة تهدئة الموقف فقام بضربه هو الآخر.