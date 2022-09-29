بالفيديو.. بايدن: لن يكون هناك نورد ستريم إذا غزت روسيا أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابع مواقع التوال الاجتماعي، مع مقطع فيديو للرئيس الأمريكية جو بادين، قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشعل الفيديو تكهنات واسعة حيال من يقف خلف تسريب الغاز، بعد اكتشاف 4 تسريبات بخطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

بايدن يهدد

وقال بايدن: “إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2″، وحذر بايدن، روسيا، من دخول الأراضي الأوكرانة بابابات ومعدات عسكرية.

اقرأ أيضا:

«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك وميكولايف

تصعيد خطير.. بيلاروسيا توافق على نشر 120 ألف جندي روسي على أراضيها

وراتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم؛ لتضاف إلى عدد من السقطات والهفوات التي اعتاد عليها الرئيس الأمريكي في ظهوره العلني منذ توليه السلطة في البيت الأبيض

لقطات بايدن غير الموقعة

وأدهش الرئيس الديمقراطي الحضور بسؤاله عن جاكي والورسكي، العضو في الكونجرس، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سيارة عن عمر 58 عامًا.

وبحسب الفيديو؛ ينادي الرئيس الأمريكي خلال إلقاء خطابه على المنصة: “جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟”. وأضاف “أعتقد أنها ستكون هنا”.