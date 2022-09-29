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بالفيديو.. بايدن: لن يكون هناك نورد ستريم إذا غزت روسيا أوكرانيا
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بالفيديو.. بايدن: لن يكون هناك نورد ستريم إذا غزت روسيا أوكرانيا

بالفيديو.. بايدن: لن يكون هناك نورد ستريم إذا غزت روسيا أوكرانيا

بالفيديو.. بايدن: لن يكون هناك نورد ستريم إذا غزت روسيا أوكرانيا
٠٦:٣٣:٠٩ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابع مواقع التوال الاجتماعي، مع مقطع فيديو للرئيس الأمريكية جو  بادين، قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشعل الفيديو تكهنات واسعة حيال من يقف خلف تسريب الغاز، بعد اكتشاف 4 تسريبات بخطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

بايدن يهدد

وقال بايدن: “إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2″، وحذر بايدن، روسيا، من دخول الأراضي الأوكرانة بابابات ومعدات عسكرية.

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وراتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم؛ لتضاف إلى عدد من السقطات والهفوات التي اعتاد عليها الرئيس الأمريكي في ظهوره العلني منذ توليه السلطة في البيت الأبيض

لقطات بايدن غير الموقعة

وأدهش الرئيس الديمقراطي الحضور بسؤاله عن جاكي والورسكي، العضو في الكونجرس، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سيارة عن عمر 58 عامًا.

وبحسب الفيديو؛ ينادي الرئيس الأمريكي خلال إلقاء خطابه على المنصة: “جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟”. وأضاف “أعتقد أنها ستكون هنا”.

الكلمات الدلالية:
تسريب الغز من نوررد ستري جو بايدن خطاب بايدن

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