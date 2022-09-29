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انقلاب سيارة بشكل غريب من فوق كوبري بجازان .. وهذا ما حدث لركابها (فيديو)
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انقلاب سيارة بشكل غريب من فوق كوبري بجازان .. وهذا ما حدث لركابها (فيديو)

انقلاب سيارة بشكل غريب من فوق كوبري بجازان .. وهذا ما حدث لركابها (فيديو)

انقلاب سيارة بشكل غريب من فوق كوبري بجازان .. وهذا ما حدث لركابها (فيديو)
٠٥:٢٦:٢٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانقلاب سيارة من أعلى كوبري في جازان بأسرة بها رجال ونساء.

ووثق الفيديو انحراف السيارة عن مسارها لتنقلب بشكل غريب من على الكوبري في منطقة منخفضة حيث تعرضت لأضرار كبيرة.

وأظهر الفيديو نجاة أفراد الأسرة أمن الرجال والنساء والذين ظهروا يسيرون على أقدامهم بشكل طبيعي بعد الحادث.

فيما قام عدد من المتواجدين على الطريق بمساعدتهم والاطمئنان على من في السيارة، حيث بدا وقوف سيارات في المكان.

الكلمات الدلالية:
انقلاب سيارة حوادث السعودية كوبرى جازان منطقة جازان

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