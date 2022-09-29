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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية
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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية
٠٤:٥٦:٢٥ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وليد الخريجي وزير الخارجية يتسلم الرسالة

وتسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاودي باتواري.

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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بنحلاديش حسينة واجد رسالة خطية محمد بن سلمان وزير الخارجية ولي العهد

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