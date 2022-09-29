360 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11405 نقاط

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 235.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11405.32 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إسمنت ينبع، والأصيل، والإعادة السعودية، وولاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التعمير، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، ودار المعدات، شمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 1.91 %.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والتصنيع، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، ومعادن، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 45.79 نقطة ليقفل عند مستوى 19870.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 2613 صفقة.