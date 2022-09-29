تصعيد خطير.. بيلاروسيا توافق على نشر 120 ألف جندي روسي على أراضيها

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في خطوة تصعيدية خطيرة تزيد الأزمة الأوكرانية اشتعاًلا، أعلنت السلطات في بيلاروسيا أنها وافقت على نشر 120 ألف جندي روسي على أراضيها.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما في مقاطعة دونيتسك والأخرى في ميكولايف.

تدمير 6 مواقع تحكم و9 مستودعات للأسلحة

وأوضحت أنها تمكنت من تدمير 6 مواقع تحكم و9 مستودعات للأسلحة والذخائر التابعة للقوات الأوكرانية، مع قصف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي دونيتسك وخاركيف.

كييف: مقتل 57 ألف جندى روسى منذ فبراير

وقبل يومين، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 57 ألفًا و200 جندي، منذ بدء الغزو الروسي الذي بدأ في الـ 24 من فبراير الماضي.

وأكدت أن روسيا خسرت 2290 دبابة و4 آلاف و857 من المركبات المدرعة و1369 من النظم المدفعية و330 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و260 طائرة و224 مروحية و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و711 مركبة وخزان وقود”.

موسكو: مقتل وإصابة 120 أوكرانيا بضربة بخاركوف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، مقتل وإصابة 120 جنديًا أوكرانيًا، جراء ضربات روسية مكثفة على اللواءين 14 و95 في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن ضربة صاروخية شنتها القوات الروسية خلال اجتماع لقيادة لواء أوكراني قرب بلدة تشاسف يار في دونيتسك، خلفت 25 قتيلاً و40 مصابًا بين أفراده.

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