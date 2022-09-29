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القبض على 5 مقيمين لمشاجرة بينهم في إحدى الطرق العامة بالرياض

القبض على 5 مقيمين لمشاجرة بينهم في إحدى الطرق العامة بالرياض

القبض على 5 مقيمين لمشاجرة بينهم في إحدى الطرق العامة بالرياض
٠٤:٣٢:١٠ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها ألقت القبض على 5 مقيمين، والعمل جارٍ للقبض على مقيم آخر، وهم من الجنسية السورية.

وأوضحت أن المقيمين ظهروا في مشاجرة عبر مقطع مرئي في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض لخلافات سابقة بينهم في بلادهم.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تفاصيل القبض على 7 مواطنين في مشاجرة

وقبل أيام، قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم يمني

كانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت – في وقت سابق – القبض على مقيم من الجنسية اليمنية و3 مواطنين لتنفيذهم 17 عملية احتيال مالي إلكترونية، بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصصة في بيع المعدات الثقيلة وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلّم الدفعات عبر 5 حسابات بنكية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية

كما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية ومواطن؛ لاتكابهم حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة، والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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