مسؤول: النوادي الرياضية وأكاديميات التعليم قد تُلزم بالتأمين قريبًا (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مدير برنامج تطوير القطاع المالي، فيصل الشريف، عن أن النوادي الرياضية والأكاديميات التعليمية في المملكة، قد تُلزم بالتأمين في أقرب وقت ممكن.

وأكد الشريف أن النوادي الرياضية تحتاج إلى تغطية، حيث تم عمل وثيقة فيما طرحته الوزارة، من أجل تحفيز النوادي الرياضية والأكاديمية، بحيث يكون الطلب عليه.

وأضاف الشريف أن دخول المستثمرين الأجانب للسوق سيكون قويًا، فبمجرد أن يعلم المستثمر أن عليه إقبالاً كبيرًا وكمية مشتركين عالية، فسيحدث الإقبال؛ ووقتها يمكن أن يتحمل البنك العبء إن صار على أحد منهم شيء أن يتم تعويضهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة عن التأمين الإلزامي والتوسع في الخدمات التأمينية بالمملكة، والتي نقلت فعالياتها قناة “الإخبارية” على الهواء مباشرة.