الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفير وظائف شاغرة
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الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفير وظائف شاغرة

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفير وظائف شاغرة

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفير وظائف شاغرة
٠٤:١٠:٠٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن توفير وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1 ـ أخصائي عمليات طائرات بدون طيار

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس إدارة طيران أو علوم طيران أو ما يعادلها.
ـ الحد االدنى لعدد سنوات الخبرة (3) سنوات.

2 ـ مشرف مراجعة تقنية المعلومات

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس في تقنية المعلومات أو أمن المعلومات أو نظم المعلومات.
ـ الحد الادنى لعدد سنوات الخبرة (6) سنوات.

3 ـ مستشار

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس في إدارة الاعمال او ما يعادلها
ـ الحد الأدنى لعدد سنوات الخبرة (15)سنوات.

4 ـ مدير مشروع

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.
ـ الخبرة العملية المطلوبة: 3 سنوات.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني (career@gaca.gov.sa)

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الطيران المدني الهيئة العامة فرص فرص وظيفية وظائف شاغرة

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