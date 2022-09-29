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«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك وميكولايف
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«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك وميكولايف

«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك وميكولايف

«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك وميكولايف
٠٣:٥٩:٤٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما في مقاطعة دونيتسك والأخرى في ميكولايف.

تدمير 6 مواقع تحكم و9 مستودعات للأسلحة

وأوضحت أنها تمكنت من تدمير 6 مواقع تحكم و9 مستودعات للأسلحة والذخائر التابعة للقوات الأوكرانية، مع قصف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي دونيتسك وخاركيف.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: إن شعب دونباس استخدم حقه في تقرير مصيره وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة أن نظام كييف استخدم الأسلحة الأمريكية بالتنسيق مع قيادات عسكرية أمريكية، وشن هجمات إرهابية بدونباس لتخويف السكان ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

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فيما نقلت صحيفة “واشنطن بوست ” عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا تستعد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا وتكثف إنتاج أنظمة الصواريخ بعيدة المدى.

وتوقع البيت الأبيض، أن تستخدم روسيا الاستفتاءات في أوكرانيا لضم مزيد من الأراضي، لكننا لن نعترف بها أبدًا، لافتًا إلى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار تضم راجمات هيمارس ومئات الآليات ومسيرات.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مستشار الرئيس الأوكراني، أن الأوكرانيين الذين ساعدوا في تنظيم استفتاءات سيواجهون عقوبات بناء على اتهامات بالخيانة.

الكلمات الدلالية:
أنظمة الصواريخ أوكرانيا الأزمة الأوكرانية دونستيك روسيا

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