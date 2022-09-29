فيديو متداول لمواطن كويتي يعتدي على عاملَيْن بإحدى الجمعيات التعاونية

تواصل ـ فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن كويتي بالاعتداء على عدد من العاملين (أحدهم كاشير) بإحدى الجمعيات التعاونية في الكويت.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة “المجلس” الكويتية”؛ بدا عدد من الحاضرين وقد استاءوا مما يحدث، بعد أن أمسك المواطن الكويتي بتلابيب عامل الكاشير، ثم بيده الأخرى، خلع العقال الخاص به وضرب به زميله الآخر الواقف أمامه.

تهدئة الموقف

وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت هذا المواطن الكويتي وهو يقول “نصاب” ثم بدأ بإمساك العامل من تلابيبه، يحاول إخضاعه، ولما رأي محاولة من العامل الآخر محاولة تهدئة الموقف فقام بضربه هو الآخر.

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