استشاري: ارتفاع نبضات القلب غير الحميدة أقل مسببات الوفاة

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كشف استشاري أمراض القلب د. محمد المحمدي، أن ارتفاع نبضات القلب غير الحميدة أقل مسببات الوفاة.

وأوضح في تصريحات لـ ” الإخبارية” أن أمراض القلب غالبًا ما تكون إما شرايين أو كهربا أو عضلة القلب، أو أمراض خلقية.

وأضاف أن الشرايين هي التي تتصدر قائمة أمراض القلب، لافتًا إلى أن مشاكل كهربة القلب تكون عادة ناتجة عن ارتفاع نبضات القلب غير الحميدة، والتي تكون أقل مسببات الوفاة، مشيرًا إلى أن قصور عضلة القلب، يكون عادة ناتجًا عن تبعات كهربة القلب أو قصور في العضلة.

أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية

في الوقت نفسه، كشف المجلس الصحي، أن التعرق والغثيان من أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية، مؤكدًا أن أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالجلطة القلبية، هي:

1 – الغثيان، وينتج عنه صعوبة أو ضيق في التنفس.

2 – التعرق، والذي ينتج عنه ألم في منطقة وسط الصدر.

3 – الدوار أو الإغماء، ويشعر معه المصاب بألم أو ارتياح بالكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر.

وأشار بناءً على نصيحة الأطباء المتخصصين، فإنه عند الشعور بهذه الأعراض فلابد من إتباع هذه الإرشادات:

1 – عدم الانتظار.

2 – تناول مسيل الدم.

3 – تجنب بذل أي مجهود.

4 – طلب المساعدة فورًا على رقم “997”.