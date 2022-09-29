المرض ينتشر.. و«الصحة» تحذر .. واللقاحات متوفرة.. كل ما تريد معرفته عن «الحزام الناري»

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة توفّر اللقاح المانع للحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر.

اللقاح متوفر في مراكز الوزارة للرعاية الأولية

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن اللقاح المتوفر الآن في مراكز الوزارة للرعاية الأولية، هو أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين، وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بمرض الحزام الناري.

طرق انتقال فيروس الحزام الناري

وأضافت أنه يمكن للشخص المصاب بالحزام الناري أن ينقل الفيروس لأي شخص ليس لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادةً من خلال انتقال الفيروس عبر الهواء أو التلامس المباشر مع القروح المفتوحة الناتجة عن طفح الهربس بمجرد إصابة الشخص المخالط بالعدوى، فإنه سيصاب بجدري الماء.

هؤلاء بعيدون عن الإصابة بالمرض

وليس الحزام الناري الأمر الذي قد يشكل خطورة كبيرة على بعض الأشخاص خاصة:

1 – من لم يصب بجدري الماء سابقًا ولم يتلق لقاح جدري الماء.

2 – الأشخاص المصابون بضعف في جهاز المناعة.

3 – النساء الحوامل.

4 – الأطفال حديثو الولادة.

وأكدت أن الشخص المصاب بالحزام الناري، يظل ناقلًا للعدوى إلى أن تختفي بثور الهربس، وينبغي أن يتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص.

علامات الإصابة بالحزام الناري وأعراضه

وتظهر علامات مرض الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط قد تشتمل تلك المؤشرات والأعراض، الآتي:

1 – الحمى.

2 – الصداع.

3 – الإرهاق

4 – الألم الشديد.

5 – الخدر والنخز.

6 – الإحساس بالحرقة.

7 – الحساسية تجاه اللمس.

8 – حساسية تجاه الضوء.

9 – طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.

10 – بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، والحكة.

الحزام الناري يشكل تهديدًا على الحياة

وقلما يشكل الحزام الناري تهديدًا على الحياة، ولكن كثيرًا ما يقوم بتغيير نمطها بشكل جذري، وقد يتسبب ألم الحزام الناري في حدوث اضطرابٍ في نمط الحياة اليومي، والعمل، وجودة الحياة بصفة عامة في بعض الأحيان.

ويتطور المرض إلى مضاعفات قد تكون خطيرة مثل آلام الأعصاب المزمنة التي تحدث في حوالي 30% من الحالات ومضاعفات في العين التي تحدث في حوالي 25% من الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان النظر.

ما مرض “الحزام الناري”؟

وحسب خبراء الصحة، فإن مرض الحزام الناري، هو عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا، حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ بعد تماثل الشخص المصاب بفيروس الجدري المائي للشفاء لعدة سنوات، إلى أن يتعرض الشخص إلى عوامل محددة تؤدي إلى نشاط الفيروس مرة أخرى وينتقل خلال المسارات العصبية إلى الجلد.