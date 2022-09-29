وزير التعليم يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: «نريد ثلاثة مطالب»

تواصل ـ فريق التحرير:

تصّدر هاشتاق “#وزير_التعليم” الترند في قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.

وعبر العديد من رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادتهم بتولي الوزير يوسف بن عبدالله البنيان الوزارة، وأطلقوا هاشتاق “#وزير_التعليم”.

ثلاثة مطالب

وشارك الرواد والمغردون بعدد من التعليقات عبر هاشتاق “#وزير_التعليم” الذي شارك فيه آلاف التغريدات، وقال صاحب حساب “body”: “خلها فصلين دراسين وبس، وإلغاء الدراسة في رمضان”.

فيما عبر صاحب الحاسب “Yosh” عن أن كل ما يريده يتلخص في ثلاثة مطالب: “كل ما نطلبه من وزير التعليم الجديد:

1 – إلغاء الترم الثالث.

2 – إلغاء الإجازات المطولة.

3 – إلغاء الدراسة في رمضان.

بدل الاجازات المطولة اللي كل أسبوع يومين أو ثلاثة يجمعها لنا وتكون في رمضان والدراسه تكون من الأحد للخميس”.

وشارك د.عبدالله بن ربيعان بتغريدة عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “أتمنى من وزير التعليم الجديد أن يبدأ بدراسة جدوى الثلاث فصول، فالواضح أن الرأي العام كله ضد الثلاث فصول، كما أن سلبياتها تفوق إيجابياتها بكثير، وأولها درجة الحرارة التي تصل 50 درجة في أواخر مايو وشهر يونيو، وهو ما لايشجع على الاستمرار في الثلاث فصول”.

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