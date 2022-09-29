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فلكية جدة: اليوم سنشهد ظاهرة تساوي الليل والنهار
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فلكية جدة: اليوم سنشهد ظاهرة تساوي الليل والنهار

فلكية جدة: اليوم سنشهد ظاهرة تساوي الليل والنهار

فلكية جدة: اليوم سنشهد ظاهرة تساوي الليل والنهار
٠٢:٠٩:٤٧ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 تساوي الليل والنهار بطول 12 ساعة لكل منهما.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستشرق عند الساعة 6:11 صباحًا، وتغرب عند الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي، مفيدًا أنه وبعد ذلك ستُقصر ساعات النهار وتزداد ساعات الليل حتى موعد الانقلاب الشتوي في ديسمبر المقبل.

لماذا يختلف طول الليل والنهار؟

وكان الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، قد أوضح أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر، على جميع أنحاء العالم، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء.

ويرجع سبب ذلك، حسبما شرح الزعاق، إلى كروية الأرض، ودورانها حول نفسها، ودورانها حول الشمس، وميل محور الدوران.

وبدأ أسبوع التساوي من يوم الثلاثاء الماضي، حين يتساوى طول الليل والنهار، ويعني هذا أن الشمس تشرق وتغرب في نفس مواعيدها، ويكون طول الليل والنهار متساويان لكل منهما 12 ساعة.

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الكلمات الدلالية:
الانقلاب الشتوي الشمس تساوي الليل والنهار فلكية جدة مكة المكرمة

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