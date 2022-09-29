بعد قرار وزير التعليم إلغاء اختبارات الفترتين.. هل سيتم عودة نظام الفصلين؟

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مع بدء تسلم وزير التعليم الجديد يوسف البنيان مهامه رسميًا، وبعد اعتماد اسمه في حركة الوزراء الجديدة بالمملكة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، أصدر قرارًا جديدًا يتعلق بإلغاء اختبارات الفترتين واستبدالها باختبار منتصف الفصل الدراسي.

الطلاب وأولياء الأمور في انتظار قرارات جديدة من البنيان

وحسب مراقبين، فإنه من المنتظر أن يقرر الوزير مجموعة من القرارات المصيرية التي ينتظرها الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، بعد إلغاء اختبارات الفترتين واستبدالها باختبار منتصف الفصل.

هل سيتم عودة نظام الفصلين؟

وبعد قرار وزير التعليم بإلغاء اختبارات الفترتين، تساءل البعض هل سيتم عودة نظام الفصلين؟ وذلك مع توجيهه لجميع المدارس بالمملكة بشكل عام على ضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة، وهذا خاص بالمراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس وأيضًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

موعد اختبار منتصف الفصل

وحدد الوزير موعد تلك الاختبارات والتي تستمر لمدة 5 أيام متتالية بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق الثاني من أكتوبر 2022، على أن تُجرى تلك الاختبارات وسط اليوم العادي والحصص المعتادة بدون أي إخلال بالجدول الدراسي الطبيعي.

اختبارات الفترة الأولى

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن اختبار منتصف الفصل، وقالت إنه يتكون من 20 درجة، وقد أوضحت أن درجات المهمات الأدائية والأعمال وأيضًا المشاريع يتم إضافتها إلى درجة اختبار منتصف الفصل وهي العشرون درجة.

أمنيات الطلاب وأولياء الأمور

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، غرد نشطاء حول قرار وزير التعليم يوسف البنيان، والذي كان يشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سابك، متسائلين عن نوعية الملفات التعليمية التي يتمنى الطلاب أن تكون في دائرة اهتمام الوزير الجديد كأولوية قصوى؟ لتأتي الإجابة التي أجمع عليها معظم الرواد أنها تتلخص في الآتي:

1 – إعادة نظام الفصلين.

2 – إلغاء الدراسة في رمضان.

3 – إعادة النظر في لائحة التقويم.

4 – إعادة الاختبارات المركزية لجميع المراحل بحيث تكون اختبارات نهاية المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة مركزية من إدارات التعليم واختبارات نهاية المرحلة الثانوية من الوزارة.

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