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«التجارة» تستدعي 604 مركبات لكزس “NX” لإصلاح هذا الخلل
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«التجارة» تستدعي 604 مركبات لكزس “NX” لإصلاح هذا الخلل

«التجارة» تستدعي 604 مركبات لكزس “NX” لإصلاح هذا الخلل

«التجارة» تستدعي 604 مركبات لكزس “NX” لإصلاح هذا الخلل
٠٢:٠١:٣٨ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 604 مركبات لكزس “NX” 2022، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

وقالت الوزارة إن الخلل موجود في برمجة نظام التحكم في الانزلاق، وقد يؤدي إلى تدحرج المركبة بشكل مفاجئ في ظروف معينة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وقررت الوزارة اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاح هذا الخلل، ومنها:

1 – التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa>

2 – التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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وكانت “التجارة” قد قامت خلال هذا الشهر باستدعاء  37,414 مركبة من هيونداي “Elantra” في الفترة مابين 2021 وحتى 2023.

وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 279.448 مركبة GMC / شيفروليه / كاديلاك، “عدة طرازات” 2007 – 2014.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب، مما يتسبب في إصابة خطيرة حال وقوع حادث.

ودعت “التجارة” إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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الكلمات الدلالية:
السيارات رقم هيكل المركبة لكزس نظام التحكم وزارة التجارة

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